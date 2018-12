Muore l'ex assessore provinciale Lio Casini

È morto lo scorso 28 dicembre a 83 anni Lio Casini, tenente in congedo ed ex assessore provinciale a Lucca. Era originario di Castelfranco di Sotto, ma ha vissuto da sempre a Lucca.

Casini è stato assessore provinciale nella Giunta di Enrico Grabau dal 1994 al 1997. Era anche membro dell'Unuci Lucca, l'Unione Ufficiali in Congedo ed è stato presidente della commissione gemellaggi dell'Aiccre.

Casini lascia tre figli. I funerali si sono svolti oggi, 30 dicembre, nella chiesa dell'Arancio alle ore 18.

Il cordoglio dell'AICCRE

"Voglio salutare un amico di Villaggio Europa ed un amico particolare per il gemellaggio che ci ha lasciato: LIO CASINI. Per anni presidente della Commissione Gemellaggi dell'AICCRE. Da quella posizione è stato spesso presente alle nostre iniziative e ci ha sempre incoraggiato ed aiutato. Mi piace farlo con una foto emblematica: mentre consegna un riconoscimento dell'AICCRE al sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti. Che il Padre Celeste ti accolga serenamente e grazie per tutto quello che hai fatto per noi!"

Tutte le notizie di Lucca