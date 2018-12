Muore Renzo Pairetto, è stato ex assessore e consigliere comunale

Politica in lutto a San Miniato. È morto Renzo Pairetto, ex consigliere ed ex assessore in giunte di sinistra. Fu esponente del Partito Socialista, poi del Partito Democratico della sinistra per poi fare il percorso nei Ds e successivamente aderendo al Partito Democratico. Abitava a Ponte a Egola.

Consigliere Comunale dal 1990 al 1999, Presidente del Consiglio Comunale dal 1995 al 1999 (Primo Presidente del Consiglio comunale, dopo la riforma del 1993), nel secondo mandato di Alfonso Lippi e Assessore dal 1999 al 2004, nella giunta del primo mandato di Angelo Frosini. I funerali si svolgeranno domani alle ore 14,30.

"l Partito Democratico di San Miniato esprime le sue più sentite condoglianze per l'improvvisa scomparsa di Renzo Pairetto, uomo al servizio delle Istituzioni", questo il messaggio di condoglianze del Partito Democratico di San Miniato.

