È morta Silvia Masi, era impegnata in progetti per gli animali. Il cordoglio del sindaco

Questa mattina ho ricevuto una notizia che non avrei mai voluto apprendere. Silvia Masi ci ha lasciato. Silvia era una donna davvero speciale: solare, gentile, sempre disponibile, che ha fatto tantissimo per gli altri e per il nostro territorio. Grazie al suo costante impegno, abbiamo potuto attivare a Ponsacco progetti importanti relativi alla cura e al rispetto per gli animali.

Silvia, impegnata nell’Associazione Amici Animali a 4 zampe, è stata una presenza costante che ha contribuito in maniera sostanziale a migliorare i nostri servizi dedicati alla lotta contro il randagismo e al benessere animale. La nostra comunità non dimenticherà mai il suo impegno e la sua testimonianza e ci impegneremo a proseguire sulla strada da lei tracciata.

Grazie Silvia per tutto ciò che hai fatto. Un abbraccio sincero e pieno di affetto lo rivolgo al marito, ai suoi due figli e a tutta la sua famiglia.

