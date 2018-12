Parcheggiatore abusivo spintona i carabinieri

Insieme a due connazionali stava facendo il parcheggiatore abusivo nell’area di sosta di Porta al Borgo chiedendo indebitamente e insistentemente soldi agli automobilisti, alcuni dei quali hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul luogo si sono portati sia i militari del Norm che gli agenti della Polizia Municipale. Due dei giovani hanno avuto un atteggiamento collaborativo mentre il terzo, un 20enne ganese ha rifiutato dapprima di fornire il suo documento di permanenza in Italia e poi al fine di evitare il controllo o comunque di ostacolarlo andava in escandescenze spintonando i carabinieri intervenuti. Nessuno riportava ferite e il giovane dopo essere stato condotto negli uffici del comando di viale Italia è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

