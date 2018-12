Parcheggio nell’area Docciola–Porta Marcoli, perfezionamento nel prossimo piano operativo

"La previsione di parcheggio nell'area Docciola - Porta Marcoli vedrà un perfezionamento, rispetto all'attuale configurazione, nell'ormai prossima definizione del Piano Operativo, che contiamo di portare in Consiglio Comunale ad inizio 2019. L'idea comunque rimane quella di mantenere la possibilità di realizzare, nel rispetto della sostenibilità ambientale, un parcheggio capiente, con il collegamento, attraverso sistemi meccanici, all'area di Porta Marcoli, assieme alla riqualificazione del piazzale di Docciola e alla rivisitazione del tracciato stradale che, tagliando in linea retta il piazzale sul lato valle, andrebbe a creare un'area di rispetto importante per il complesso monumentale delle Fonti e della Porta Docciola".

Gli interventi previsti dal punto di vista urbanistico per la realizzazione di parcheggi a Volterra, ma anche nelle frazioni, sono uno dei punti più importanti del Piano Operativo di prossima approvazione. "Stiamo sviluppando anche alcune idee che vengono dal Piano Strategico "Volterra Polo dell'identità Etrusca", che potranno portare alla definizione di un vero e proprio sistema integrato della sosta fra residenti e visitatori, in funzione di un equilibrio che è costantemente da ricercare". In questo senso anche l'avvio in corso del Piano del traffico e della mobilità sostenibile, curato dall'ing Ferrini di Tages. Intanto a breve verranno anche installate, nel segno della sostenibilità ambientale, dieci colonnine di ricarica elettriche, di cui una anche a Saline di Volterra e una a Villamagna, che si aggiungeranno a quella già installata da qualche anno a Porta Fiorentina.: "Sulla Stazione, a differenza di chi parla e basta, noi abbiamo appena realizzato l'equivalente di una cinquantina di posti auto in più, lasciando più spazio ai bus, attraverso l'abbattimento di volumi abbandonati"

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

