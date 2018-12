Rottura di una tubazione in via Nazionale: rubinetti a secco

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che all’ora di pranzo si è verificata la rottura di una tubazione in via Nazionale. Il personale di Publiacqua è già intervenuto per iniziare i lavori di scavo e quindi di riparazione della condotta interessata.

Per effettuare l’intervento si è reso necessario chiudere via Nazionale nel tratto compreso tra via Guelfa e via Chiara.

Gli operatori, salvo imprevisti, contano di concludere l’intervento entro le ore 15.30. Da quel momento sarà nuovamente ripristinato il normale servizio idrico (al momento si registrano disagi alle utenze del tratto interessato anche dalla chiusura della strada) e saranno ripristinate anche le condizioni per la riapertura della viabilità.

Publiacqua si scusa con i cittadini per i disagi che questo guasto sta provocando loro.

Fonte: Publiacqua spa

