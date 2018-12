Rubano energia elettrica per 8 anni: tre persone denunciate

Si erano allacciati alla rete elettrica bypassando il contatore della corrente e stavano 'rubando' energia da 8 anni. Per questo tre persone, componenti dello stesso nucleo familiare, sono state denunciate dai carabinieri di Pitigliano.

Si tratta di un 42enne, sua sorella 50enne e il compagno di quest'ultima, 45 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine. I militari della stazione di Roccalbegna, al termine dell'indagine, li hanno denunciati come responsabili del reato continuato di furto aggravato in concorso tra loro.

I carabinieri hanno scoperto che i tre sottraevano energia elettrica alla rete, mediante un rudimentale ma ingegnoso allaccio alla cabina elettrica gestita dalla società, attraverso il quale convogliavano la corrente all'interno di una loro abitazione utilizzata come seconda casa. L'illecita sottrazione di energia era iniziata nel 2010, ovvero da quando l'utenza regolamentare, intestata a uno di loro, era stata staccata per morosità. È stato necessario l'intervento dei tecnici specializzati della società elettrica per permettere il definitivo distacco e la messa in sicurezza della rete.

