Tenta di accendere la stufa con la benzina, la casa va a fuoco

Tragedia sfiorata a Chiusi in località La Badiola - Caio Alto. Una donna ha tentato di accendere una stufa a legna utilizzando un tampone imbevuto di benzina, il tampone è caduto per terra e la tanica ha preso fuoco provocando un incendio nell'abitazione. È accaduto questa mattina. La donna, proprietaria di un agriturismo è rimasta ustionata a un polso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano che hanno spento le fiamme mentre la donna è stata affidata alle cure dei sanitari. Le sue condizioni non sono gravi. A causa delle fiamme che si sono sviluppate all'ingresso dell'abitazione, la casa è stata dichiarata momentaneamente inagibile fino alla bonifica di alcune aree da parte di una ditta specializzata.

