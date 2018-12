Tenta di lanciarsi dal viadotto sull'A11: bloccata dalla Polstrada

Ieri pomeriggio una donna di 45 anni ha tentato di lanciarsi da un viadotto sull’A/11, nei pressi di Massarosa, ma è stata bloccata dalla Polizia Stradale di Lucca.

Già ad aprile i poliziotti avevano salvato un 52enne, che, dopo aver lasciato la sua auto in una piazzola, era oltre il guard-rail e minacciava di buttarsi dal viadotto Bringhetta.

Questa volta, grazie al provvidenziale intervento degli agenti è stata salvata una donna che, dopo aver lasciato la sua Citroen in corsia di marcia, era appoggiata al guardrail a protezione del viadotto Massarosa e guardava angosciata nel vuoto.

I poliziotti sanno che in queste situazioni ogni secondo è prezioso e si sono dati da fare per calmarla. Lei era confusa e non si faceva avvicinare ma loro, da veri psicologi della strada, oltre a segnalare con le bandierine rosse il pericolo ai mezzi che giungevano l’hanno convinta a desistere dal suo proposito suicida, facendola sedere nell’auto di servizio.

A quel punto la donna, residente nel lucchese, è stata condotta all’ospedale di Lucca per gli accertamenti del caso.

Dall’inizio dell’anno le pattuglie della Polstrada in Toscana hanno effettuato 22.473 interventi di soccorso.

Tutte le notizie di Massarosa