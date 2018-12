Autovelox delle polemiche abbattuto: è il secondo in 10 giorni

Era stato definito "un castigo" per i residenti anche dal sindaco Giuseppe Torchia: qualcuno ha pensato di eliminare il problema con un atto vandalico. Parliamo dell'autovelox di via Pietramarina in zona Villa Dianella, che è stato abbattuto da mano ignota nelle scorse ore. La foto è stata pubblicata da un gruppo Facebook dedicato alla frazione di Spicchio-Sovigliana. Negli scorsi giorni si era verificato un altro danno di questo tipo, nella zona di Sant'Ansano. L'autovelox abbattuto questa notte invece era finito nell'occhio del ciclone per la raffica di multe arrivate anche per pochissimi km/h di 'sforamento'. Il primo cittadino aveva annunciato l'attivazione presso le autorità competenti per "la verifica della effettiva funzionalità e legittimità del posizionamento". Purtroppo, qualcuno ha pensato di togliere il problema alla radice con un danno non giustificabile.

Tutte le notizie di Vinci