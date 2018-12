Canottieri Comunali Firenze, i risultati del 2018

Il 2018 sta per finire e così vanno in archivio le gare e i risultati ottenuti dai portacolori della Canottieri Comunali Firenze. Gli atleti delle squadre agonistiche, i soci che hanno partecipato alle gare delle più diverse specialità dalla canoa olimpica alla polinesiana, dal dragon boat al sup, hanno dato vita ad una stagione piena di impegni e generosa di soddisfazioni.

Ecco i principali risultati sportivi conseguiti.

Canoa Olimpica

- Auronzo di Cadore, gare selettive per la nazionale italiana. Sulla distanza dei mille metri, vittorie importanti di Francesco Bazzani con il K1 Under23 e di Guido Conciarelli con il K1 Junior. Vittoria con il K1 senior femminile anche per Bianca Carnemolla. Vittoria per il K4 junior formato da Emilio Pieraccioni, Matteo Scarafuggi, Matteo Portici e Guido Conciarelli.

- Mantova, Campionati Italiani di Fondo. E’ il K4 Under 23 a portare a Firenze un titolo nazionale. La medaglia d’oro appesa al collo dei fratelli Freschi, Tommaso e Lorenzo, di Francesco Bazzani e di Lorenzo Sodi, racconta di una gara vinta con forza e intelligenza.

Campionati Italiani senior, Tommaso Freschi terzo con il K1 500 metri.

Coppa del Mondo a Duisburg in Germania. Tommaso Freschi ha gareggiato sul K4 con Alessandro Gnecchi, Manfredi Rizza e Mauro Crenna. Nono posto nella finale B.

- Mondiali di Plovdiv in Bulgaria, Guido Conciarelli con Matteo Crosilla è settimo con il K2.

- Europei a Auronzo di Cadore. Tommaso Freschi secondo in K2 sui mille metri in equipaggio con Luca Beccaro; Guido Conciarelli è settimo in K2 junior insieme a Matteo Crosilla.

Coppa del Mondo di maratona in Portogallo, Matteo Graziani quattordicesimo.

Campionati europei di Maratona a Metkovic in Croazia, Matteo Graziani decimo.

Campionato italiano di Maratona a Firenze: oro di Sara Bartoli nell’Under23 femminile, seguita da Bianca Carnemolla. Medaglia di bronzo per Francesco Bazzani in K1. Francesco Bazzani e Federico Urbani medaglia d’argento con il K2 Senior.

Canoa Discesa

Adige Marathon, maratona di canoa fluviale tra le più importanti a livello internazionale: terzo di categoria e nono assoluto il K2 di Federico Urbani e Tommaso Freschi, primo equipaggio italiano a tagliare il traguardo.

Caldes, Campionati Italiani junior: bronzo per il K1 a squadre di Zeffiro Barbieri, Jacopo Ferrara e Matteo Farulli.

Piateda, Campionati del Mondo Senior e Campionato Italiano Under 23 sprint: Cosimo De Marco Campione Italiano nel K1 Sprint Under 23; De Marco, Leopoldo Bini e Lapo Ghisolfi campioni italiani K1 a squadre.

Campionati del Mondo discesa a Muothatal in Svizzera, Federico Urbani terzo con il C2 a squadre della rappresentativa nazionale italiana.

Campionato Italiano Under23 a Vipiteno, primo posto nel K1 a squadre con Lapo Ghisolfi, Cosimo De Marco e Jacopo Ferrara.

Canoa Polo

- Campionato Italiano Canoa Polo versione “3 vs 3”, terzo posto della squadra composta da Alessio Bini, Ivan Guidi, Niccolò Bastianelli, Niccolò Fantini e Diego Lauri.

Dragon Boat

Arno Cup, a Firenze vincono i “Ventidue Leoni”.

Campionato Italiano master, tre vittorie per la Comunali. Due vittorie sono dell’equipaggio femminile Master A Over40 composto da: Biricolti, Carlucci, Papini, Pisinicca C., Collesei, Taccetti, Santi, Tosti, Bertini, Molsa, Hegyl, Pisinicca B., Miniati. L’altro titolo è stato vinto dagli Over60: Degl'Innocenti, Massai, Rogai, Sepe, Messana, Raffa, Maciocco, Biondo, Mori, Genna, Fratticioli, Pozzi, Tosti, Paolilli.

Campionato Italiano Fondo a Sabaudia, tre podi per la CCF. La prima medaglia è arrivata dalla Small Boat Master A femminile, altro secondo posto è stato conquistato dall’equipaggio misto in categoria Master B sulla Standard Boat. La terza medaglia è il bronzo delle atlete Senior Femminile con la Standard Boat.

Coppa di Natale, Roma. Tre medaglie d’oro: due dei Master C maschile e una delle Master A femminile.

Campionati Europei a Brandeburgo. Quattro atlete della Canottieri Comunali Firenze, con la Nazionale Italiana conquistano la vittoria degli Over50. Le quattro atlete in azzurro sono Gianna Carlucci, Costanza Bertini, Paola ColleVarazzesei e Elisabetta Santi.

Polinesiana

Hyeres, Francia. Sei atlete fiorentine alla regata tradizionale in Costa Azzurra si piazzano al quinto posto su una canoa polinesiana.

Memoria Paddling Cup. Edizione 2018 partecipatissima dagli atleti della Canottieri Comunali, che portano in acqua anche alcuni ragazzi giovanissimi del Centro Avviamento allo Sport.

Traversata da San Vincenzo alla Capraia per tre uomini e tre donne a bordo di una polinesiana da due posti. A turno hanno pagaiato per coprire la distanza di trenta miglia di mare.

Varazze, gara di Ocean Race. Il duo giovanissimo Zeffiro Barbieri - Gabriele Ciani arriva secondo assoluto, secondo posto di categoria per il doppio di Elia Fianchisti e Jacopo Toccafondi davanti a Lapo Ghisolfi e Cosimo De Marco, secondo posto anche per Paola Collesei.

Fonte: Canottieri Comunali Firenze

