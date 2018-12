Cerca di rapinare minorenne con la forza, lei chiede aiuto e lo fa arrestare

Un 20enne egiziano, regolare con il permesso di soggiorno, è stato arrestato dalla polfer di Pisa ieri alle 17 perché scoperto a rapinare una minorenne che si trovava in città in vacanza. Lungo viale Gramsci in direzione di via Corridoni il giovane ha tentato più volte, anche con minacce e violenze, di farsi dare l'iPhone 6 della ragazza. La giovane è riuscita a divincolarsi dalle braccia dell'uomo e ha gridato aiuto. Le urla hanno attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia ferroviaria mentre faceva vigilanza in piazza della Stazione. I poliziotti hanno bloccato e arrestato il malfattore. Stamani l’udienza di convalida dell’arresto.

