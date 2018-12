Comicità e poesia per tutti alla Città del Teatro per l'Epifania

La Città del Teatro festeggia il 2019 con il tradizionale appuntamento di Befana a Teatro: il 6 gennaio alle ore 16 si aprono le porte della Casa de Tàbua di e con André Casaca e Irene Michailidis, che ci trasporterà in un’atmosfera magica, in una casa fatta di suoni, gesti e clownerie adatte a tutte le età.

Un appuntamento all’interno della rassegna Domenica a teatro che conclude il periodo di festività regalando un’ora di divertimento e poesia in compagnia di una strana coppia, lui con la sua casa viaggiante, lei con la sua casa sonora. Lui con il suo silenzio impacciato e morbido, lei con le sue abitudini precise e ritmiche.

Il loro incontro davanti allo sguardo del pubblico li rende ancora più assurdi, più fragili a tal punto che i martelli ballano per loro. Vedersi dalla terrazza ma non riuscire a trovarsi davanti alla porta, pulire casa, sognare, far colazione, darsi appuntamento sotto un lampione sopra una sedia e salutarsi.

Casa de Tábua è un luogo immaginario, un teatro fisico e sonoro in cui comicità e dolcezza si fondono insieme in una partitura musicale intensa, nata dall’incontro della ricerca performativa di André Casaca performer, clown e regista brasiliano, con Irene Michailidis, attrice musicista, italiana d’origine greca.

Il Teatro C’art Comic Education, con sede a Castelfiorentino, ha una tradizione quindicinale sul teatro fisico e la comicità non verbale.

Per tutti i bambini residenti nel Comune di Cascina che sceglieranno di festeggiare Befana a La Città del Teatro sarà disponibile un biglietto promo a 2€.

Sono in vendita anche gli abbonamenti per Domenica a Teatro da gennaio a marzo (9 spettacoli) adulto 54 €, bambino 40 €, e i carnet a 5 titoli a scelta adulto 30€, bambino 25€. Il 6 gennaio è l’ultimo giorno per cogliere la promozione A Natale regala Teatro per chi acquista in un’unica soluzione almeno 4 titoli del Serale con biglietto a 7 euro per ogni spettacolo scelto. La biglietteria è aperta tutti i giorni da lunedì a venerdi in orario 10.30 -12.30, mercoledì e venerdì anche il pomeriggio dalle 16 alle 19. Il 6 gennaio apertura ore 15.

I biglietti di tutti gli spettacoli (senza le promozioni speciali) sono in vendita anche nei punti vendita Box Office Toscana e Ticketone, on line su www.ticketone.it

Per informazioni www.lacittadelteatro.it Tel. 3458212494 biglietteria@lacittadelteatro.it

La Città del Teatro – Via Tosco Romagnola 656 Cascina (Pisa)

Fonte: Città del Teatro di Cascina

