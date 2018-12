Dal 3 gennaio nuovo sportello di Alia presso il palazzo comunale

Dal 3 gennaio 2019 attivo un nuovo servizio di Alia per gli utenti del Comune di Lastra a Signa. Ogni I° giovedì del mese presso lo Sportello Unico al cittadino nella sede del palazzo comunale, in piazza del Comune n.17, sarà aperto l’Aliapoint, uno sportello informativo con orario: 8.30 - 13.30; 15.00 - 17.00.

Grazie al nuovo sportello sarà possibile recarsi in Comune per ricevere informazioni sulle diverse modalità di raccolta differenziata, sui servizi di raccolta dei rifiuti, spazzamento e pulizia strade, raccolta rifiuti ingombranti, ma anche effettuare segnalazioni e reclami.

L’Aliapoint è strumento utile per gli oltre 20.000 cittadini di una realtà dove dal 2017 è stato attivato un sistema di raccolta rifiuti misto basato sul servizio ‘porta a porta’ per le frazioni di carta e cartone, residui organici e imballaggi in plastica, metalli, tetrapak, polistirolo; con la raccolta del vetro gestita con campane stradali e per i rifiuti indifferenziati il conferimento avviene con contenitori stradali, apribili con chiavetta elettronica.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

