I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti alle 6.30 circa di questa mattina, lunedì 31 dicembre, in viale Monte Grappa a Prato, per un incendio che ha interessato il soggiorno di un appartamento al settimo piano di un edificio condominiale. All’interno dell'appartamento non era presente nessuno e le cause dell'evento sono in corso di accertamento.

