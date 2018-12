La casa di carta (in spagnolo La casa de papel) girerà le scene della seconda stagione a Firenze, nelle due piazze più famose: piazza del Duomo e piazzale Michelangelo. La serie tv, in onda su Netflix, è una produzione spagnola, la prima ad aver vinto l'International Emmy Award. Solo un giorno per le riprese: venerdì 4 gennaio. A questo link i provvedimenti per il traffico pubblicati sull'albo pretorio del Comune di Firenze.

