Lavori a Scandicci, interventi programmati per gennaio

Lavori fognatura e allacci rete idrica

Per consentire i lavori di sostituzione di un tratto di rete fognaria e il rifacimento degli allacci idrici, da lunedì 7 gennaio fino a venerdì 15 febbraio via di Calcinaia sarà chiusa al transito nel tratto di circa 30 metri da via della Sorgente in direzione di via dei Cancellacci; in contemporanea, nel tratto di via di Calcinaia tra il civico 1 e l'incrocio con via della Sorgente sarà ristretta la sede stradale e sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo.

Riqualificazione rete gas a San Giusto

E' in corso la riqualificazione della rete gas nel quartiere di San Giusto Le Bagnese da parte di Centria reti gas; in questo periodo sono in corso i lavori in piazza Costa e via Chianesi, mentre sono già stati effettuati gli interventi di via Amendola, via di San Giusto, via Ponte a Greve e piazza Cavour, oltre che di via Silvestro Lega a Le Bagnese. I prossimi interventi a San Giusto interesseranno via Vittorio Emanuele Orlando, mentre a Le Bagnese, a partire dal 2019, le vie Banti, Sernesi, Gioli, D'Ancona, Cassioli e Andreotti. Per consentire la realizzazione dell'intervento in piazza Costa e in via Chianesi, da lunedì 7 gennaio 2019 per una settimana queste strade saranno chiuse al transito (via Chianesi in corrispondenza dell'incrocio con piazza Costa). Come concordato con l'Amministrazione Comunale, i lavori sono stati sospesi nel periodo natalizio per non creare disagi ai cittadini e agli esercizi commerciali.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Scandicci