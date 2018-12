Lite tra stranieri, bloccato pusher con cocaina: sarà espulso

Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre le volanti della questura di Pisa sono intervenute in Piazza Garibaldi per una lite tra stranieri segnalata da un passante. Alla vista degli agenti gli uomini hanno tentato di fuggire, dileguandosi nei vicoli del centro. È stato bloccato A.W. dopo un inseguimento a piedi per via San Francesco durato quasi 10 minuti e dopo che lo stesso, nel corso della fuga aveva tentato di rallentare gli agenti scagliandogli contro una bicicletta che era parcheggiata lungo il percorso.

Una volta bloccato, addosso allo straniero sono stati trovati quasi 3 grammi di cocaina divisi in 9 involucri e banconote di piccolo taglio per circa 300 euro.

Lo straniero, al termine di tutti gli accertamenti effettuati negli uffici della Questura, è risultato privo di precedenti ma irregolare sul territorio nazionale; è stato denunciato alla Procura per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e violenza a pubblico ufficiale ed è espulso dal territorio nazionale.

Tutte le notizie di Pisa