Malore all'autolavaggio: muore a 46 anni Andrea Bianchi

È morto a 46 anni il fucecchiese Andrea Bianchi, originario di San Miniato. È stato colpito da un malore ieri, intorno alle ore 16, mentre stava lavando la sua auto di via Livornese di Sotto, nella frazione di Capanna a Chiesina Uzzanese. Si era trasferito da qualche anno nella frazione di Querce.

L'uomo si è sentito male e i presenti hanno avvertito il 118. Sul posto è giunta un'ambulanza della Croce Oro di Ponte Buggianese. Il personale medico ha effettuato le operazioni di rianimazione utilizzando anche il defibrillatore e sul posto è arrivato anche un medico della Misericordia di Montecarlo. Le manovre sono andate avanti per più di un'ora, ma per il 46enne non c'è stato niente da fare.

Tutte le notizie di Fucecchio