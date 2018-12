Memorial Terreni a Ponsacco, tanti spettatori e commensali

Vince la Pistoiese ma trionfa soprattutto lo sport, l’aggregazione e il desiderio di stare insieme correndo dietro a un pallone nella terza edizione del Memorial “Maris Terreni”, lo storico dirigente accompagnatore delle giovanili dell’Fc Ponsacco 1920, riservata alla categoria Giovanissimi B (2005) e che si è sabato 29 dicembre al Comunale di viale della Rimembranza. La mattina le semifinali, il pomeriggio la finale per il terzo posto e la finalissima. In campo, oltre ai rossoblù dei mister Federico Balestri e Giacomo Ercoli e gli arancioni, anche il Pisa e il Signa.

In tutto 250 persone che si sono alternate per tutta la giornata sugli spalti e sul rettangolo verde e 130 a tavola fra atleti, dirigenti e genitori grazie alla perfetta organizzazione del club rossoblù.

Nel torneo come detto, si è imposta la Pistoiese, che in semifinale ha superato il Pisa (2-0), e in finale ha battuto nettamente l’Fc Ponsacco 1920 (10-0). Terzo il Signa che, dopo esser stato sconfitto dall’Fc Ponsacco (1-0), si è rifatto nella finale di consolazione superando di misura (2-1) i nerazzurri che hanno disputato il torneo con quasi tutti calciatori del 2006.

Classifica. 1a Pistoiese, 2a Fc Ponsacco 1920, 3a Signa e 4a Pisa.

