Natale in Rsa, mercatino a Colle per solidarietà

Solidarietà e volontariato hanno contraddistinto quest'anno il Natale presso la RSA Francesco Bottai di Colle di Val d'Elsa. Dai primi giorni di dicembre fino alla festa di Natale, all'interno del Presidio Socio Sanitario di Campolungo, nel quale è ospitata la RSA Bottai, infatti, è stato allestito un vero e proprio mercatino natalizio, grazie alla collaborazione del Comitato dei Familiari e del Centro Auser Dirio Ciani. Tanti sono stati i volontari e le persone che hanno donato qualche oggetto e che si sono dedicati a tenere aperto il mercatino fino alla data conclusiva e che hanno partecipato a tutte le iniziative previste in questo periodo di festività in Residenza.

“Un grazie di cuore – sottolinea Sonia Senesi, Referente della RSA Bottai – va al Comitato dei Familiari della Residenza e al Centro Dirio Ciani che hanno permesso tutto ciò, con l’augurio di poter proseguire questa preziosa collaborazione anche in successive occasioni”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Colle di Val d'Elsa