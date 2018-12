Oltre a De Falco sono stati espulsi anche Saverio De Bonis e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia Moi, mentre per il senatore Lello Ciampolillo c'è stato un richiamo. Nella nota si legge che "le motivazioni sono state inviate ai diretti interessati".

Motivazioni che, nel caso di De Falco, sono facilmente rintracciabili nei mesi scorsi, in occasione dell'approvazione del Decreto su Genova, quando l'ex capitano si oppose a quello che definì senza mezzi termini "un condono edilizio" per Ischia: De Falco, in controtendenza rispetto al suo gruppo parlamentare, votò favorevolmente all'emendamento targato Forza Italia per 'stringere' le maglie del condono scatenando l'ira dei vertici e avviando 'd'ufficio' la procedura sanzionatoria.

De Falco, bollato dallo stesso Movimento come 'dissidente', rivendicò però la coerenza della sua scelta basata, a suo dire, su una precisa idea di difesa dell'ambiente. Un acceso botta e risposta tra De Falco e i vertici del Movimento che si spinse fino alla velata allusione da parte di Di Maio che dietro il gesto di De Falco ci fosse la volontà di 'mantenere per intero' il proprio stipendio da parlamentare invece di versarne una parte al Movimento così come previsto dal Codice Etico pentastellato. Un'accusa che De Falco rigettò fin dall'inizio dichiarando di continuare a versare parte del suo stipendio.

Con quel voto contrario si aprì una ferita troppo profonda per essere risarcita che oggi ha visto il suo epilogo con l'espulsione.