Tempo di bilancio per il sindaco Buselli: "Ecco quel che abbiamo fatto"

È tempo di bilanci per l'Amministrazione comunale di Volterra: a tirare le somme di questi anni è il sindaco Marco Buselli, al suo secondo e ultimo mandato da sindaco, che ha fatto gli auguri alla cittadinanza con un video. Scuole, ospedale, piano urbanistico, servizi e strade: il primo cittadino ha disegnato i contorni del suo mandato che sta per concludersi.

"Abbiamo lavorato forte sulle strutture scolastiche - spiega Buselli - e abbiamo raggiunto un risultato importante, quello dell'ospedale. Abbiamo puntato sui servizi che vanno difesi e c'è ancora tanto da fare. Per quanto riguarda le strade continua il lavoro del cantiere sulla SS68. Ci sono anche progetti da 20 milioni di euro come la nuova Rems, il nuovo centro riabilitazione dell'Inail da 7 milioni di euro o il nuovo Museo Guarnacci su cui abbiamo investito 1,7 milioni di euro"

"Volterra - conclude - ha una grandissima storia, ma se i giovani vanno via non c'è futuro. Stiamo cercando di contrastare lo spopolamento e il dato negli ultimi 5 anni è migliore del periodo precedente, ma questo non ci basta. Abbiamo cercato di puntare su politiche attrattive, soprattutto per i giovani. Abbassamento della Tari, sgravi Irpef, pacchetti specifici per imprese e nuovi residenti sono solo alcune delle misure fatte per investire nella nostra migliore risorsa, i giovani".

