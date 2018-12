Tenuta di Villa Mondeggi all'asta: 170 ettari con fontane e case coloniche

Avviso di asta pubblica per la vendita della tenuta di Mondeggi di proprietà della Città metropolitana di Firenze. Il giorno 1° marzo 2019 alle ore 10, presso la sede della Città Metropolitana in Firenze – Sala Oriana Fallaci, via dei Ginori 8, avrà luogo il pubblico incanto per la vendita a corpo e non a misura, in un unico lotto dei beni immobili, costituenti la cosiddetta “Tenuta di Villa Mondeggi”, costituita da villa padronale, con ampio giardino arricchito da numerose fontane e da fabbricati pertinenziali, il tutto circondato da quasi 170 ettari di terreni suddivisi in cinque poderi agricoli con le relative case coloniche.

La Tenuta è ubicata nel Comune di Bagno a Ripoli nei pressi dell'abitato di Capannuccia, ad una quota di circa 200 m slm, facilmente raggiungibile sia dall'abitato di Bagno a Ripoli che dal vicino casello autostradale di Firenze Sud. La strada comunale di Pulizzano, che si congiunge alla S.P. 56 in prossimità della frazione Capannuccia, conduce alla Villa di Mondeggi e alle case coloniche dei vari poderi.

Ad oggi i terreni e i fabbricati di proprietà si estendono per oltre 170 ettari e sono distribuiti a monte della valle del torrente Ema in località Capannuccia nel comune di Bagno a Ripoli oltre ad alcuni terreni boscati posti nel comune di Figline e Incisa Valdarno.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

