Tutti uniti per il Padule, incontro di fine anno con tombola sociale

Tutto esaurito nella sala conferenze del Centro Visite di Castelmartini per il tradizionale incontro di fine anno dei volontari del Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio che quest’anno ha assunto le vesti di una tombola sociale.

L’evento, organizzato dagli Amici del Padule di Fucecchio e dal Centro RDP, ha ricevuto un ampio sostegno da parte di molte aziende locali, associazioni, artigiani e artisti che hanno donato i prodotti del loro lavoro. Grazie ad essi è stato possibile allestire un banco premi ricchissimo e di qualità, con olio, vino, miele, legumi, conserve, artigianato tradizionale, stampe, piccole sculture e libri sulla natura e sul territorio.

Numeri e immagini: sullo schermo sono state proiettate le foto della riserva naturale di Stefano Petrassi, scattate dall’osservatorio delle Morette nel corso di un intero anno di aperture domenicali al pubblico. La serata si è chiusa con un brindisi augurale.

Il ricavato è destinato al Centro e sarà in parte investito per ampliare l’offerta culturale della biblioteca tematica dell’associazione che è a disposizione di cittadini e studenti.

Il Presidente del Centro RDP Rinaldo Vanni ha espresso soddisfazione per la sensibilità dimostrata da molti soggetti economici e sociali del territorio nei confronti del Centro e delle sue attività. Un esempio concreto di integrazione fra attività produttive, eco-solidali e di conservazione della natura.

Simona Petrassi, Presidente degli Amici del Padule di Fucecchio, ringrazia tutti i volontari che in appena una settimana hanno costruito questo evento, e sottolinea come queste iniziative sociali siano parte significativa di un percorso culturale e di impegno collettivo.

Segue l’elenco dei soggetti che hanno donato i premi Azienda agrituristica Le Baccane di Angela Salvucci, Larciano (olio e vino) Azienda Agraria Michelotti e Franchi, Buggiano (Legumi e cereali) Apicoltura Cristofori Mauro, Vinci (miele) Azienda Agricola Podere del Leone di Alessandra Lucci, Scandicci (vino) Cooperativa Valleriana - laboratorio di Agricoltura Sociale Villa Ankuri, Massa e Cozzile (succo d’uva, conserve) Fattoria la Stella, Ponte Buggianese (miele e gadget per bambini) Azienda Agricola Il Poderino di Trinci Alessandro, Lamporecchio (vino) Azienda agricola Tuscanoption dei Fratelli Pellegrini, Larciano (olio) Azienda Agricola Biodinamica Poggiosecco, Cerreto Guidi (vino) Azienda Agricola il Mattaione, di Jerry Pieri, Cerreto Guidi (peperoncini e confetture) Montalbano Agricola Alimentare Toscana, Vinci (olio) Azienda agricola Diletta Menichetti , Fucecchio (verdura fresca) Pasticceria Giotto dal Carcere di Padova (biscotti alle nocciole) Associazione Intrecci, Larciano (artigianato delle erbe palustri) Alessandro Sacchetti, artista naturalista (stampe e sculture) Stefano Petrassi, artista del legno (sculture) Luciano Barbati, artista decoratore (lampada artigianale in bambù) Wosde di Menocci Marco, Ponte Buggianese (tovaglie di juta) Andrea Innocenti, autore della guida In Toscana un passaggio obbligato – La Valdinievole Laura Candiani, autrice del volume La Valdinievole, tracce, storie e percorsi di donne LIPU di Pistoia che ha messo a disposizione il volume Uccelli - Nuovo Manuale di Birdwatching Centro Ornitologico Toscano, che ha messo a disposizione il proprio calendario 2019.

Fonte: Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio - Ass. Amici del Padule di Fucecchio

