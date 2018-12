Unicoop Firenze annuncia le chiusure per festività: "Non si può sacrificare tutto in nome dei consumi"

Per il 2019 che inizia domani, Unicoop Firenze ha già fatto la sua scelta, che è quella di continuare a garantire feste in famiglia per clienti, soci e dipendenti della cooperativa e un’apertura limitata nelle domeniche dell’anno.

Dopo le chiusure di tutti i punti vendita per il 25 e 26 dicembre, anche domani, primo gennaio, e domenica 6 gennaio per la festa della Befana i punti vendita della cooperativa resteranno chiusi. Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania sono quattro delle dieci festività di chiusura garantita dal piano di aperture festive della cooperativa, presentato a giugno 2017 per “soddisfare i bisogni, senza forzare i consumi” come recitava un manifesto delle cooperative emiliane degli anni Sessanta.

Prima del dibattito politico degli scorsi mesi e dopo essersi impegnata per modificare le norme che permettono aperture illimitate, Unicoop Firenze da giugno 2017, accogliendo anche le sollecitazioni dei lavoratori, ha modificato la politica di aperture festive, nell’ottica di tenere insieme etica ed impresa, valori cooperativi e sostenibilità economica. La linea della cooperativa garantisce la chiusura nelle dieci festività “comandate” religiose e civili e, durante l’anno, l’apertura domenicale limitata alla sola mattina nel 40% dei punti della rete di vendita, con relativa chiusura dell’intera giornata dell’altro 60% dei punti di vendita.

La posizione della cooperativa è chiaramente contro la concezione del lavoro continuo e del servizio continuo, un modello che crea conflitto fra chi produce e chi consuma e relega all’ultimo posto la socialità e le relazioni. Al contrario Unicoop Firenze lavora costantemente per riaffermare il principio che non si può sacrificare tutto in nome dei consumi e dell’eccesso di servizio e punta a rimettere al centro elementi valoriali, come quelli legati alla qualità della vita delle persone. Per questo anche nel 2019 Unicoop Firenze promuoverà appuntamenti domenicali come passeggiate, visite guidate, spettacoli e altre occasioni di scoperta del territorio, perché la domenica torni ad essere il tempo dello stare insieme.

Unicoop Firenze

Chiusi per scelta nei giorni di

- Natale, 25 dicembre

- Santo Stefano, 26 dicembre

- Capodanno, 1° gennaio

- Epifania, 6 gennaio

- Pasqua

- Lunedì dell’Angelo

- Festa della Liberazione, 25 aprile

- Festa del Lavoro, 1° maggio

- Festa della Repubblica, 2 giugno

- Ferragosto, 15 agosto

Fonte: Unicoop Firenze

