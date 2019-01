Altopascio è Natale... e Befana: ultima settimana di eventi

Ultima settimana di eventi con “Altopascio è Natale”, la manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale per le festività natalizie.

Giovedì 3 gennaio, alle 21.30 al Teatro comunale “Giacomo Puccini”, torna il tradizionale Concerto di Capodanno con il Corpo musicale “G. Zei”. Per prenotazioni rivolgersi alla cartoleria “Carta e penna” di Via Cavour.

Arriva la Befana: sabato 5, dalle 15.30 alle 18.30, in Sala Granai (piazza Ospitalieri) nuovo appuntamento con i laboratori per bambini fino a 8 anni a tema Befana: per partecipare è obbligatorio prenotarsi al numero 328.6633242. Domenica 6, invece, dalle 15.30 alle 18.30, la Befana girerà per le strade del centro storico carica di dolci. Nella stessa giornata, poi, nella Casa di Babbo Natale (Mediateca, piazza Ospitalieri) ci saranno i volontari di Nati per leggere con “Una calza piena di storie”, letture per bambini 0-6 anni e per le loro famiglie (16.30-17.30, letture da 3 a 6 anni; 17.30-18.30, da 0 a 3 anni).

Ultima settimana anche per la pista di pattinaggio sul ghiaccio di piazza della Magione, aperta tutti i giorni con orario 10-23.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Altopascio