I vigili del fuoco del distaccamento di Petrazzi (Castelfiorentino) sono stati chiamati a domare un impegnativo incendio poco dopo il brindisi di mezzanotte per il Capodanno 2019. A Certaldo, nei campi vicini via Toscana, è andato a fuoco un capanno utilizzato come rimessa per attrezzi agricoli. L'intervento di spegnimento e bonifica è durato fino alle 4 circa. Le cause del rogo sono ignote. Il proprietario del terreno non si sarebbe palesato nell'arco della giornata.

