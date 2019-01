Due auto si sono scontrate all'incrocio tra la SP 39 e la strada per Torre Mozza, nel comune di Piombino, lungo la vecchia via Aurelia. I vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti assieme ai sanitari del 118. L'intervento della squadra dei vigili del fuoco è valso a mettere in sicurezza I veicoli che presentavano perdite di carburante.

