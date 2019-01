Benvenuto 2019: i migliori auspici per dodici mesi di benessere e felicità. In tante città toscane si è fatto festa alla mezzanotte del 31 dicembre, ma per quelli che sono rimasti in casa ecco una piccola fotogallery di 'cosa vi siete persi' a Empoli, San Miniato, Firenze e Siena. Potete mandarci i vostri scatti alla mail redazione@gonews.it e noi li aggiungeremo.

Tutte le notizie di Toscana