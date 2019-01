Evacuati 5 bambini e 3 adulti da incendio in condominio

I vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti in via Forte dei Cavalleggeri per un incendio nel vano scale condominiale che ha interessato alcuni oggetti che si trovavano al primo piano.

L'incendio è stato rapidamente estinto ma, causa fumi nel vano scale, si è resa necessaria l'evacuazione momentanea di 8 persone (di cui 5 bambini), assistite da personale sanitario del 118 intervenuto sul posto.

Alcune persone sono state accompagnate, in via precauzionale, al pronto soccorso per controlli.

