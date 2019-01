A fuoco il palco in legno dell'ex cinema Excelsior a Fucecchio

Ignoti hanno dato fuoco al palco in legno dell'ex cinema Excelsior a Fucecchio, da anni ormai dismesso. I carabinieri della locale stazione hanno allertato i vigili del fuoco di Empoli dopo la segnalazione riguardante fumo nero che uscivano dai locali di via Cesare Battisti. Una volta entrati all'interno, intorno alle 9.15, le forze dell'ordine hanno potuto constatare che le assi in legno del palco erano state date alle fiamme. Le ipotesi possono essere le più disparate: da un falò di fortuna dopo la notte di Capodanno a una bravata di vandali. La situazione è stata riportata alla normalità dopo poco tempo.

