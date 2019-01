Il 2018 dei carabinieri di Pisa: 183 arresti e 803 denunce

Il 2018 è stato un anno molto impegnativo per i militari della Compagnia Carabinieri di Pisa.

Nel corso dell’intero anno sono state:

- tratte in arresto 183 persone di cui 114 in flagranza di reato e 69 su ordine di custodia cautelare/carcerazione dell’Autorità Giudiziaria;

- deferite in stato di libertà ben 803 persone.

Tra i reati contestati, spiccano quelli in materia di contrasto allo spaccio di stupefacenti con 39 persone arrestate e 62 deferite in stato di libertà. Numerose sono state le segnalazioni amministrative per uso di stupefacenti ai sensi dell’art. 75 DPR 309/1990, per un totale di oltre 130 violazioni. Complessivamente sono stati sequestrati 3,5 kg di marijuana, 853 gr. di hashish, 300 gr. di eroina e 140 gr. di cocaina, ai quali si aggiungono € 9.710 considerati provento di attività illecita. Le aree sottoposte a controllo sono state in particolare la stazione ferroviaria e le aree adiacenti, Piazza dei Cavalieri e Piazza delle Vettovaglie, oltre alle aree extraurbane nei comuni di Vecchiano e San Giuliano Terme.

Significativi anche i risultati ottenuti in tema di sicurezza stradale: sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria 82 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica e 122 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti grazie ai frequenti posti di controllo predisposti sulle principali arterie del territorio di competenza, che comprende oltre al Comune di Pisa, quelli di San Giuliano Terme, Vecchiano e Calci.

Tra i fenomeni illegali sottoposti maggiore controllo, vi è stato anche quello della vendita di merce dai marchi contraffatti, che interessa in particolar modo l’area del centro storico, a ridosso di Piazza dei Miracoli e il litorale durante il periodo estivo. Nel particolare settore sono state deferite in stato di libertà 16 persone e sequestrati migliaia di prodotti, tra orologi, borse, cinte ed occhiali.

Particolare attenzione è stata posta anche al fenomeno dei reati predatori, con particolare riferimento ai furti in abitazione e all’interno degli esercizi commerciali, nonché ai furti con destrezza che si registrano con maggior frequenza in danno dei turisti in visita nelle aree monumentali della città. Le attività poste in essere nel settore hanno consentito, in particolare, di giungere all’identificazione e all’arresto di alcuni degli autori delle “spaccate” verificatesi nei trascorsi mesi ai danni dei bar e dei ristoranti ubicati nel centro storico.

Nel settore del controllo dei cittadini stranieri irregolari sono state 17 le persone nei cui confronti è stata avviata la procedura di espulsione dal territorio nazionale, con contestuale accompagnamento presso i Centri di Identificazione ed Espulsione.

Numerosi anche i controlli degli esercizi commerciali presenti in particolare nell’area della Stazione Ferroviaria condotti con la componente specializzata dei Carabinieri del NAS di Livorno, che ha consentito di elevare diverse sanzioni amministrative e di disporre, unitamente a personale sanitario dell’Azienda USL Toscana Nord, la chiusura di tre di questi per riscontrate carenze igienico – sanitarie.

I risultati conseguiti sono il frutto dell’intensificazione, in perfetta aderenza con quanto stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dei servizi di controllo ordinario e straordinario del territorio condotti, con l’ausilio dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione Carabinieri Toscana di Firenze, inviati dal Comando Generale, in maniera continuativa, nel corso dell’intero anno, e dei militari del Nucleo Cinofili di San Rossore.

Tutte le notizie di Pisa