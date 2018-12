Incendio in capannone di ditta tessile a Prato

I vigili del fuoco di Prato del distaccamento di Montemurlo e del distaccamento di volontari di Vaiano sono intervenuti alle ore 23:55 circa con vari automezzi, per un incendio divampato all’interno di una ditta tessile in un capannone industriale in via Edmondo De Amicis a Prato. Dall'edificio si è da subito alzato un denso fumo nero. Le squadre hanno provveduto alle operazioni di spegnimento dell’incendio che è stato circoscritto in breve tempo grazie anche alla tempestività dell'intervento. Successivamente, si è provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso di accertamento le cause dell’incendio.

Tutte le notizie di Prato