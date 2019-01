Incidente a Pozzale, auto ribaltata: elisoccorso per una 41enne

Una 41enne è stata estratta dalla propria auto che si è ribaltata in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Sottopoggio per San Donato a Empoli, nella frazione di Pozzale. L'incidente si è verificato intorno all'ora di pranzo, alle 13.30 di martedì 1 gennaio. Sul posto due ambulanze della Misericordia di Empoli, l'elisoccorso Pegaso e i vigili del fuoco del Terrafino, questi ultimi attivi per aiutare la donna a uscire dal mezzo e recuperare con l'autogru quel che rimaneva del veicolo. Per i rilievi era presente la polizia municipale dell'Unione dei Comuni. La ferita è stata trasportata in codice rosso via elicottero al Cto di Careggi.

Tutte le notizie di Empoli