Metastasi vertebrali, nuovo incarico per Morreale a Campostaggia

Importante riconoscimento per Pietro Morreale e, di conseguenza, nuove opportunità per l’ospedale di Campostaggia. Al medico, già responsabile della Rete Ospedaliera “Chirurgia Vertebrale dorso lombare mininvasiva” della Asl Toscana sud est, è stato infatti conferito un incarico denominato “Unit Chirurgia Vertebrale mininvasiva dorso-lombare”. Morreale è infatti particolarmente impegnato negli interventi per metastasi vertebrali, finalizzati a migliorare la qualità della vita del paziente.

“Questo nuovo incarico è una grande soddisfazione e mi stimola a far ancora meglio – dichiara Morreale – Le competenze specifiche rappresentano un plus per qualsiasi ospedale e sono contento che a Campostaggia si possano fare importanti passi avanti, sempre al servizio del cittadino”.

“Da anni Morreale sta effettuando queste operazioni con un richiamo notevole di utenti sia da fuori Asl che da fuori regione – commenta Simonetta Sancasciani, direttore dell’ospedale – Nel tempo le sue competenze si sono affinate, anche grazie al supporto delle nuove tecnologie. Con questo incarico si assiste ad un riconoscimento del valore professionale di Morreale e, di conseguenza, vedremo aumentare il numero di sedute disponibili, con l’obiettivo di soddisfare le richieste che stanno giungendo, numerose, alla nostra struttura”.

“L'incarico a Pietro Morreale ufficializza e consolida la lunga e fattiva collaborazione maturata con il nostro reparto di Oncologia per la chirurgia vertebrale mininvasiva nei pazienti oncologici affetti da metastasi vertebrali. Da ora in poi, la professionalità da lui acquisita in questo campo, potrà essere messa a disposizione di tutti i pazienti della Sud Est” conclude Angelo Martignetti, direttore UOC Oncologia Area Senese.

Fonte: Asl Toscana Sud Est

Tutte le notizie di Poggibonsi