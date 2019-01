Un 84enne ha perso la vita a Siena per un incidente stradale avvenuto lungo la via Cassia a Colle di Malamerenda. L'auto, nella quale era passeggera anche una 76enne, si è ribaltata su di un fianco dopo che l'anziano ha perso il controllo del mezzo. Le condizioni della donna non trasudano ottimismo: di lei si stanno occupando i sanitari inviati dal 118. La strada è stata chiusa per del tempo dalle 16, ora dell'incidente, in poi e la circolazione ha subito rallentamenti rilevanti.

