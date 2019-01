Schiaffeggia la moglie di fronte la figlia minorenne, arrestato a Montaione

Nella serata di domenica 30 dicembre, i carabinieri di Castelfiorentino hanno tratto in arresto un 48enne albanese per maltrattamenti in famiglia avvenuti nel territorio di Montaione.

E’ stata la stessa vittima, la moglie quarantenne, ad aver allertato i carabinieri dopo essere stata ripetutamente colpita al volto con diversi schiaffi all’interno delle mura domestiche e in presenza della figlia minore.

L’accesa lite sembra essere scaturita per futili motivi.

Grazie al coraggio della donna che in un momento di desistenza del suo aggressore è riuscita a chiamare il 112 sono state evitate conseguenze ben peggiori.

All’arrivo dei militari, infatti, è stata interrotta l’escalation di violenze nei confronti della vittima che è stata subito trasportata al pronto soccorso di Empoli per le cure del caso.

Dopo le formalità di rito, l'uomoè stato invece tradotto alla casa circondariale di Sollicciano.

