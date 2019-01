I Vigili del Fuoco di Prato sono intervenuti intorno alle 4:15 per un incendio che ha interessato la copertura di un edificio industriale di una azienda tessile, in Via Del Ferro a San Giorgio a Colonica, nel Comune di Prato. Sul posto due squadre oltre ad autoscala, autobotte e carro aria.

L'incendio ha interessato il materiale di coibentazione della copertura. È il secondo episodio avvenuto nella notte a Prato ai danni di aziende tessili.

