Toscana Cultura compie 6 anni: prosegue la festa all’Iclab

Prosegue il calendario di appuntamenti per festeggiare sei anni dedicati all’arte e alla cultura. È l’Iclab – Intercultural Creativity Laboratory di viale Guidoni 103 (ingresso da via Valdinievole 71) a ospitare, fino al 5 gennaio la manifestazione per festeggiare i sei anni di attività dell’associazione Toscana Cultura e del mensile La Toscana Nuova. Due realtà con cui la Fondazione Romualdo Del Bianco e il Centro Studi e Incontri Internazionali (Csii) collaborano ormai da tempo e che si sono fatte spesso portavoce dei principi del Movimento Life Beyond Tourism. Non a caso sarà proprio l’Iclab, il nuovo open space espositivo del Centro Congressi al Duomo a Novoli, a fare da cornice al calendario di eventi (ad ingresso libero) presentati dal giornalista Fabrizio Borghini.

Il nuovo anno sarà inaugurato il 3 gennaio (ore 17) con un pomeriggio in compagnia del cast di “Saranno famosi?” di Alessandro Sarti. Riccardo Azzurri eseguirà alcuni brani di sua composizione che fanno parte della colonna sonora del film e alle 18 si terrà la consegna del Premio Ponte Vecchio proprio a Riccardo Azzurri, Sergio Forconi, Giovanni Lepri, Paolo e Barbara Bacciotti, Giancarlo Antognoni e Dolcenera. Venerdì 4 gennaio (ore 17), comicità toscana alla ribalta con Valerio Ranfagni e il menestrello fiorentino Beltrando Mugnai; anche a loro andrà il Premio Ponte Vecchio (ore 18). Infine, sabato 5 gennaio (ore 17) l’esibizione del coro folcloristico “Cantantutti Cantanchio” e, alle 18, la consegna del premio Ponte Vecchio al tenore Devid Cecconi, all’attore Sandro Querci e al cantante Narciso Parigi da parte del baritono Rolando Panerai e della stilista Pola Cecchi.

