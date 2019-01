Un turista 21enne di Genova è stato denunciato per danneggiamento dopo aver lanciato un piccolo botto di capodanno contro il Battistero di Firenze in piazza Duomo. La polizia ha visto il gesto avvenuto nella notte di Capodanno, che ha causato fortunatamente danni lievi al marmo dell'antica costruzione. L'Opera del Duomo hanno effettuato in mattinata un sopralluogo, accertando che le conseguenze fossero lievi. Sarà comunque effettuata una ripulitura speciale per 'curare' il marmo.

