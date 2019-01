Stava cercando con un'asta di ferro di portare via le banconote dal dispositivo self service del distributore Agip di via Aretina di Firenze. Per questo G.L., 37enne italiano di Pontassieve, è stato arrestato dai carabinieri del Norm alle 4 di questa notte. Non sono stati asportati soldi dal dispositivo.

