"Al congresso Pd sosterremo Maurizio Martina”: un gruppo di iscritti al PD di Empoli sostiene l'ex segretario

Altri iscritti del Pd di Empoli prendono posizione sul congresso nazionale del partito

Siamo un gruppo di iscritti e militanti del PD di Empoli e vogliamo condividere un pensiero comune sull’imminente congresso.

Sono state ufficializzate le candidature per la carica di segretario nazionale del PD e abbiamo preso visione dei contenuti delle mozioni. Vogliamo dare forza alla mozione di Maurizio Martina.

Serve un Pd nuovo, coraggioso, vicino radicale nelle posizioni. Per radicalità intendiamo la capacità di costruire proposte nette e chiare e usare un linguaggio nuovo e nostro per raccontarle.

Serve una nuova stagione unitaria e Maurizio ha l’equilibrio giusto per realizzarla come ha dimostrato nella gestione del partito in una fase complicata come quella dei mesi alle spalle. I temi su cui chiediamo un nuovo e maggiore impegno che ci caratterizzi sono l’Europa, l’ambiente e la creazione di strumenti per la giustizia sociale, da forme di tutela nuove fino ad un riforma fiscale che faccia pagare meno a chi ha di meno, passando per un rilancio e potenziamento del reddito di inclusione.

Vogliamo un Pd vicino e di popolo, che coinvolga di più e meglio i territori e gli amministratori, che ritorni in piazza e nei mercati ad ascoltare e capire gli errori.

Servirà dunque ascolto umile e volontà di unire e un lavoro di riorganizzazione lungo e faticoso.

Maurizio Martina ha rappresentato per noi questo approccio e ci sentiamo di condividerlo.

Tiziana Grassi

Claudio Del Rosso

Eleonora Caponi

Rosselli Rosanna

Roberto Guerrini

Maria Spadaro

Franco Benvenuti

Valis Bagnoli

Sofia Siemoni

Carlo Pasquinucci

Corrado Mortella

Luciano Monti

Maurizio Ruini

