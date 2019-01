Abc, grande esperienza per l'Under 14 in trasferta a Ivrea

Gran bella esperienza per gli Under 14 di Filippo Sonnati e Alessio Pucci che dal 27 al 30 dicembre hanno preso parte al Torneo Internazionale “Canestri senza Reti”organizzato dall’associazione Lettera 22 Ivrea cui hanno partecipato ben sedici squadre provenienti da svariate parti di Europa.

I gialloblu sono stati inseriti nel girone D insieme a Cb Sant Josep Badalona (Spagna), KK Podgorica (Montenegro) e PGS Canaletto La Spezia, squadre dall’indubbio valore tecnico contro cui i ragazzi di Sonnati sono stati costretti a cedere l’onore delle armi: 104-56 contro Badalona (poi terza classificata dell’intera manifestazione), 85-66 contro Bodgorica e 84-30 contro La Spezia.

La semifinale ha visto così l’Abc incontrare la quarta classificata del girone B ovvero la Pallacanestro Trapani contro cui i gialloblu hanno dato vita ad una grandissima prova di autorità e carattere riscattando il difficile girone di qualificazione ed imponendosi per 70-51.

Infine, la finale per il 13°/14° posto, ha opposto la truppa castellana al My Basket Genova contro cui è purtroppo arrivata la sconfitta per 39-61.

Quattro giorni intensi per i nostri ragazzi che hanno potuto confrontarsi con un panorama cestistico andato ben oltre i confini nazionali facendo così tesoro di un’esperienza importante sia dentro che fuori dal campo.

A loro e all’intero staff che li ha seguiti a Ivrea i complimenti della società Abc che ringrazia la Letterea 22 per l’invito e l’organizzazione dell’imponente macchina organizzativa.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

