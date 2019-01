Addio ad Adone Spadaccini, ex presidente del Festival Puccini di Torre del Lago

Ex presidente del Festival Puccini dal '73 al '78, protagonista delle allora 'Celebrazioni pucciniane' e animatore dell'evento: Adone Spadaccini è scomparso a 95 anni e Viareggio intera lo piange. La Fondazione Festival Pucciniano è in lutto per l'animatore dell'evento che nel corso degli anni ha portato a Torre del Lago artisti leggendari come i tre tenori (Pavarotti, Carreras e Domingo), Katia Ricciarelli e molti altri. Il presidente Veronesi ha dichiarato che vorrebbe acquisire a nome della Fondazione il patrimonio audiovisivo di Spadaccini per metterlo a disposizione della comunità.

