Asfaltature a Fucecchio, lavori a Vedute su via Pesciatina

Con l’inizio del nuovo anno continuano i lavori su due importanti assi viari che attraversano il Comune di Fucecchio: la Strada Provinciale 60/Via Pesciatina e la Strada Provinciale 15/Via Romana Lucchese. Proprio questa mattina le macchine operatrici stanno lavorando sull’incrocio tra le due strade, in località Vedute. Successivamente proseguiranno i lavori di risanamento su alcuni tratti particolarmente deteriorati di via Romana Lucchese e su via Pesciatina, in particolare di fronte alla scuola elementare di Querce e su altri tratti fino ad arrivare in località Biagioni. La strada completamente asfaltata nei prossimi giorni vedrà anche l’arrivo della nuova segnaletica. Durante i lavori si invitano tutti i cittadini a circolare sulle suddette strade con la massima prudenza e a rispettare le limitazioni di velocità segnalate sul percorso.

Il sindaco Alessio Spinelli: “Con soddisfazione dell’amministrazione comunale e di tutti cittadini residenti nelle frazioni alte di Fucecchio, finalmente vediamo delle strade degne delle bellezze ambientali che le circondano. I nostri sforzi per far in modo che la Città Metropolitana di Firenze intervenisse e sistemasse queste strade stanno portando a risultati concreti che vanno a beneficio della sicurezza stradale e di tutte le persone che vivono e attraversano questo territorio”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Fucecchio