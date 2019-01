Befana al Q4: eventi all'Isolotto e concerto alla Limonaia di Villa Strozzi

Sabato 5 gennaio, in piazza dell’Isolotto, tornerà “La Befana vien di notte...”. In programma, come da tradizione, alle 16.30, uno spettacolo musicale con la Sciacchetrà Street Band, mentre, alle 17, arriverà la Befana, che distribuirà dolciumi. L’evento è realizzato in collaborazione con il Gruppo Storico Vigili del Fuoco, che al termine brucerà il fantoccio della Befana.

Domenica 6 gennaio, alle 17,30 presso la Limonaia Villa Strozzi, in via Pisana 77, si terrà il Concerto della Befana del Piccolo Coro di voci bianche Melograno. Sarà un concerto in grande stile articolato in due parti: nella prima, il Coro proporrà alcuni dei classici brani natalizi, mentre la seconda parte sarà una sorta di anteprima sul repertorio che accompagnerà il Coro Melograno nella prossima primavera, caratterizzato da molta polifonia ma anche da un’attenzione crescente per le coreografie, che sempre più accompagnano i bambini diretti da Laura Bartoli.

“È per noi un concerto di grande motivazione – dice il presidente dell’associazione Piccolo Coro Melograno Mario Piccioli -. In oltre quindici anni abbiamo collaborato con tantissime realtà, ma per noi è particolarmente toccante avere l’opportunità di fare qualcosa in favore dell’Associazione Amici di Duccio. Il Piccolo Coro Melograno è un’associazione di genitori: tutti noi facciamo questo per i nostri figli. Ogni volta che un genitore guarda il proprio figlio vede un progetto di futuro; da quello sguardo dobbiamo trovare il coraggio per stare vicino a chi ha visto i propri progetti infrangersi in un attimo, da quello sguardo dobbiamo trovare la forza per fare sì che quanto è accaduto a Duccio non ricapiti mai più. Grazie davvero al presidente Dormentoni per avere scelto di ‘destinare’ a questo progetto il nostro concerto per la Befana, faremo del nostro meglio!”

“Anche il 2019 inizia all’insegna della ‘Befana vien di notte...’ – afferma il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni -, altro ‘classico’ del programma di eventi per le festività del nostro Quartiere. Questa anziana signora, un po’ strega, un po’ fata e un po’ giudice, arriverà in piazza dell’Isolotto, con il suo carico di dolcetti, caramelle e leccornie varie nel pomeriggio del 5 gennaio, per la gioia dei bambini. Per scoprire se qualcuno, più birichino degli altri, nella calza troverà però anche il carbone, basterà non mancare all’appuntamento con... Lei! Il giorno dopo, in quell’Epifania che, secondo tradizione, ogni festa porta via, tutti alla Limonaia di Villa Strozzi per il Concerto della Befana, esibizione a ingresso gratuito del coro di voci bianche Melograno, le cui melodie, oltre ad allietare udito e cuore, saranno pure l’occasione per ricordare la stella di Duccio Dini e raccogliere, grazie ad offerte libere, fondi per l’associazione dedicata al giovane membro della Comunità del Quartiere 4 drammaticamente scomparso nel corso del 2018. Vi aspettiamo!”

Tutti gli eventi del “Natale al Quartiere 4” sono sviluppati in collaborazione con l'Associazione Culturale Nuovo Centro Studi Il Globo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

