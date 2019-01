Chiusura di via Mazzini per lavori al Varco

Chiusura temporanea al traffico di via Mazzini per giovedì 3 gennaio a partire dalla ore 11. Una ordinanza della Polizia Municipale, infatti, stabilisce la chiusura al traffico veicolare fino alle ore 14:00 per consentire la sostituzione della BOA Telepass al suddetto varco.

Prevista la viabilità alternativa con ingresso da via S. Antonio in direzione via Alberto Mario. Senso unico alternato regolato da movieri a terra nel tratto da via Alberto Mario al varco elettronico, per i soli residenti con accesso alle proprietà laterali, i conducenti dovranno procedere a passo d’uomo e adottare tutte le cautele del caso.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

