Consiglio Unione Valdera, si parla di bilancio. Fauglia entra in Bibliolandia

E’ convocata per il giorno di venerdi 11 gennaio 2019, alle ore 18.30, presso la sala consiliare dell’Unione in Pontedera, Via Brigate partigiane n.4, la prossima seduta ordinaria del Consiglio dell’Unione Valdera per la pubblica trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente dell’Unione

2. Convalida Consiglieri dell’Unione Valdera

3. Programma incarichi di collaborazione autonoma – Anno 2019

4. Bilancio pluriennale 2019-2021 e Documento Unico di Programmazione 2019-2021. Approvazione.

5. Nomina del Revisore dei Conti dell’Unione Valdera

6. Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria. Adeguamento a seguito direttiva 2015/2366/UE. Approvazione Addendum.

7. Ricognizione annuale delle società partecipate

8. Adesione del Comune di Fauglia alla rete documentaria provinciale Bibliolandia per l’anno 2019

Fonte: Unione Valdera

