Due donne perse nel bosco, una era ferita: salvate dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del Comando di Pisa sono intervenuti a partire dalle ore 18.45 circa in Comune di Calci, per individuare e recuperare due donne, di cui una ferita ad una gamba, in una zona boschiva tra Agnano e Castelmaggiore.

Le due donne sono state individuate tramite la sala operativa SO115, grazie anche alle coordinate inviate tramite telefono. Una volta raggiunte, la donna ferita è stata stabilizzata e trasportata con attrezzature specifiche SAF. Dopo un lungo percorso nel bosco la donna è stata affidata al personale sanitario del 118 per le cure del caso.

Tutte le notizie di Calci